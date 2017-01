Motociclista morre após cair embaixo de carreta na BR-101, em Linhares

Um rapaz de 19 anos morreu em um acidente envolvendo duas motos e uma carreta na manhã deste sábado (7), no KM 128, da BR-101, em Linhares.

Ele seguia em uma moto e o pai dele, em outra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a dinâmica do acidente pode ter sido a seguinte: as duas motos seguiam atrás da carreta quando a faixa dupla acabou. O pai, teria reduzido para voltar para a faixa da direita, mas o filho não freou a tempo. O jovem bateu na traseira da moto do pai e foi projetado para debaixo da carreta. Ele morreu no local.

A pista foi interditada sentido norte (Vitória/São Mateus) por volta das 7h45 e liberada às 9h30. O pai da vítima e o motorista da carreta não se feriram. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Linhares.