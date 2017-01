Motorista da Uber é assassinado a facadas na zona sul de São Paulo

O motorista do Uber Lucas Rafael Silvério Landi, 31 anos, foi morto a facadas por volta das 1h30 de sexta-feira (6), na alameda dos Ubiatans, perto da avenida Indianópolis, na Saúde (zona sul). A Polícia Civil procura duas travestis e homem envolvidos no caso.

Segundo a polícia, o motorista estava com seu carro Fox parado na rua. Uma testemunha disse que viu a vítima no banco do passageiro e uma travesti no banco do motorista. Outra travesti estava em pé na calçada ao lado da porta do motorista. A travesti dentro do Fox brigava com Landi e dizia para ele entregar um objeto.

Depois, um homem em um carro parou a 15 metros do motorista do Uber. Ainda segundo testemunhas, esse homem desceu com algum objeto na mão e foi até o Fox falando que era policial e mandou a travesti descer. Ela desembarcou e o homem entrou no Fox. Os dois começaram a brigar. Uma das testemunhas disse que neste momento a vítima já estava sangrando.

Depois, o criminoso desceu e a vítima também, então Landi foi esfaqueado no pescoço e caiu na calçada ao lado do banco do motorista de seu carro. Após esfaquear a vítima, o homem disse para as travestis entrarem no seu carro e falou: “Dei no gogó. Zerei o cara”. Todos fugiram no carro.

A vítima foi socorrida ao hospital, mas morreu. O caso é investigado pelo 16º DP (Vila Clementino) e segundo o delegado Júlio César Teixeira, o celular da vítima foi roubado – ainda não se sabe se para esconder alguma evidência ou roubo. Ele explicou que a polícia trabalha com homicídio e também latrocínio (roubo seguido de morte).

Os policiais ainda não sabem o que motivou o assassinato. Segundo a polícia, o local do crime é conhecido por prostituição. O Uber disse que o motorista não estava em viagem. O delegado disse que o aplicativo ainda não tinha mandado todo o histórico de corridas da vítima. Landi era casado e deixa mulher, grávida de dois meses.