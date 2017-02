Motorista de caminhão de frutas morre em acidente na BR-101

O motorista de um caminhão de 27 anos morreu em acidente na manhã deste sábado (4) na BR-101. O caminhão Scania com carga de mamão perdeu o controle da direção em uma curva no km 447,9 em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), o acidente ocorreu às 9 horas quando o caminhão ficou desgovernado, colidiu em uma defensa metálica e tombou sobre a pista de rolamento. O motorista morreu no local.

O passageiro do veículo sofreu ferimentos graves e foi socorrido, sendo encaminhado pela equipe de resgate da concessionária Eco101 para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.