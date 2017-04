Motorista do Uber é encontrado morto na Serra

Quatros horas depois que um motorista do Uber, de 32 anos, tinha sido dado como desaparecido por familiares e amigos, o corpo de Fabrinio Dalla Bernardina foi encontrado na Serra com três tiros.

A família afirmou que a vítima tinha saído para trabalhar e por não responder mensagens e nem atender ligações, começou a desconfiança. Ele foi encontrado pela polícia à 0h10 desse domingo (9) debaixo do viaduto no bairro Rosário de Fátima, a um quilômetro da rodovia do Contorno.

De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), testemunhas contaram que por volta das 23h30 de sábado (8), ouviram disparos. A vítima levou um tiro na nuca, também um no abdomen e outro nas costas, ambos do lado esquerdo.

