Um homem morreu na manhã deste sábado (6), após ser atropelado por uma carreta no km 65 da BR-101, em São Mateus, Norte do Estado. A vítima foi identificada como Paulo Cesar Zanelato Amorim, 51 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele parou o carro no acostamento e ao sair do veículo para atravessar a rodovia foi atingido por uma carreta.

Reportagem: Edson Sodré