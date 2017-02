Motorista morre carbonizado em acidente na BR-101

Um motorista morreu carbonizado em acidente na BR-101, em Guarapari na madrugada deste sábado (4). O acidente ocorreu à 1h20 no km 343.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), um automóvel não identificado seguia no sentido norte da rodovia (Vila Velha), quando invadiu a contramão e colidiu em um caminhão, que seguia no sentido contrário. O carro pegou fogo com o impacto, e o motorista morreu no local.

O passageiro do carro ficou ferido em estado grave, com fraturas e queimaduras, e foi encaminhado para o Hospital São Lucas. O motorista do caminhão de 35 anos não ficou ferido.