Motorista que atropelou o sambista Pelé é indiciado por homicídio culposo

O motorista que atropelou o sambista Carlos Henrique Pimentel, o Pelé do Samba, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o atropelamento que ocorreu no dia 2 de outubro de 2016 e vai indiciar o motorista ainda por falsa comunicação de crime, por fugir do local do acidente para se eximir de responsabilidade civil e criminal e por dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O sambista foi atropelado por um Corsa Sedan Premium na avenida Marechal Campos, em Vitória, quando voltava para casa. Após atingir o sambista, o motorista fugiu do local e comunicou falsamente um crime de roubo na intenção de fugir da responsabilidade do acidente.

Segundo a polícia, o motorista foi identificado alguns dias após o atropelamento e confessou os crimes. Se condenado, a pena do acusado pode chegar a 10 anos e seis meses de prisão.

Além do motorista, o proprietário do veículo, que é irmão do acusado, vai responder por entregar o veículo à pessoa não habilitada.