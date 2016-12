Motorista se distrai ao mexer em som e cai dentro de valão em Vitória

Uma motorista de 28 anos tomou um susto na noite desta sexta-feira (23), no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O carro que ela dirigia caiu dentro do valão na Avenida Leitão da Silva.

Ela não se feriu e, mesmo muito nervosa, conseguiu sair do carro sozinha. “Eu estava devagar na faixa da esquerda. Fui mexer no som para mudar a música e me distraí. Quando vi, já estava caindo dentro do valão. Se tivesse sinalização, talvez isso não tivesse acontecido”, disse a jovem que não quis se identificar.

Garrafas de cerveja ficaram caídas dentro do valão. Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que não foi necessário fazer o teste do bafômetro, pois ninguém ficou ferido no acidente e a motorista não apresentava nenhum sinal de embriaguez. “Estava levando uma grade vazia para comprar cerveja para os meus irmãos beberem no Natal”, contou.

Nós entramos em contato com a Prefeitura de Vitória, que informou que a obra é de responsabilidade do Governo do Estado. Tentamos, mas não conseguimos falar com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).