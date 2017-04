Motoristas do Uber fazem protesto após enterro de colega assassinado

Cerca de 80 motoristas do Uber compareceram na tarde desta segunda-feira (10) ao enterro do colega Fabrinio Dalla Bernadina, 32 anos, que foi assassinado, a tiros, na noite de sábado (8). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio.

Segundo a esposa da vítima, a enfermeira Layssa Freitas, 28 anos, um funcionário da empresa entrou em contato com a família e confirmou que Fabrinio estava em uma corrida que foi acionada do bairro Flexal, mas o destino não foi informado.

O corpo dele foi encontrado pela polícia no viaduto do bairro Rosário de Fátima, a um quilômetro da Rodovia do Contorno, às 0h10 de domingo, quatro horas após a família ter comunicado seu desaparecimento.

O enterro aconteceu às 14h, no cemitério Jardim da Paz Serra. Depois de prestarem solidariedade aos familiares, os motoristas seguiram em carreata, em forma de cortejo fúnebre, até a orla de Camburi, onde fica o escritório da empresa.

Além de homenagear o colega, eles cobram providências para melhorar a segurança de quem trabalha com o aplicativo. “Está acontecendo muito coisa que eles não estão divulgando, todo dia tem assalto e a gente vai pedir as informações do cliente, a empresa nega”, afirmou uma motorista que identificou-se apenas como Adriana.

Reportagem de Rafael Louzada. Leia a íntegra na edição de A Tribuna desta terça-feira (11).