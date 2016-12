Motoristas do Uber fazem protesto em Camburi

Motoristas do Uber realizaram um protesto na tarde desta quarta-feira (28) na avenida Dante Michelini, em Vitória. Cerca de 50 motoristas bloquearam três faixas da avenida no sentido Centro, interditando o trânsito, mas liberaram a via poucos minutos depois.

Os motoristas realizaram o ato após um Samuel Pinto Coelho desaparecer durante uma corrida.

Segundo a Central de Monitoramento de Vitória, os motoristas já começaram a dispersar, mas alguns estão nas calçadas em frente a um hotel. A Central informou ainda que o trânsito no local é tranquilo e flui bem.