Movimento deve ser maior nas estradas a partir das 16h

O movimento nas estradas do Espírito Santo já começou a aumentar na manhã desta sexta-feira (30) e deve ficar ainda mais intenso a partir das 16h, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A expectativa é que mais gente viaje no fim da tarde e na noite desta sexta, ao fim do expediente de trabalho.

A previsão da PRF é de que o movimento permaneça intenso neste sábado (31), quando há, inclusive, restrição de tráfego de veículos de grande porte nas rodovias federais das 14h às 22h, para evitar congestionamentos.

Já a volta do Réveillon deve ser mais tranquila. De acordo com a PRF, a expectativa é de movimento maior no domingo (1º), mas muitos motoristas continuam pegando a estrada na segunda-feira (2) e nos demais dias da semana, pois muitas pessoas terão folga ou estão de férias.

Reportagem: Keyla Cezini