Muito tempo no Facebook durante festas de fim de ano deprime, diz pesquisa

Usar a rede social Facebook por um extenso período deixa as pessoas mais deprimidas, segundo um estudo realizado pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

Isso porque, segundo a pesquisa, essa atitude pode causar sentimentos de inveja nas pessoas ao se depararem com os padrões de famílias “perfeitas” e amigos se divertindo durante o recesso de fim de ano.

De acordo com o Terra, o estudo entrevistou mais de 1,3 mil pessoas, sendo a maioria do sexo feminino. “uso regular de redes sociais como o Facebook pode afetar negativamente o seu bem-estar emocional e sua satisfação com a vida”, diz a pesquisa. Outro alerta que é feito por pesquisadores é sobre a inveja e a “deterioração do humor” ao passar muito tempo vendo o que as outras pessoas estão fazendo nas redes sociais, que pode levar a “comparações irreais”.

O estudo, publicado na revista científica Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, indica que se envolver com as pessoas nas redes sociais e participar ativamente de conversas são experiências “muito mais positivas”. Para finalizar a pesquisa informa que outra forma de melhorar o bem-estar é passar o período de uma semana sem redes sociais.