Mulher confessa participação em assassinato de diplomata

A brasileira Françoise de Souza Oliveira, mulher do embaixador da Grécia Kyriakos Amiridis, confessou no início da noite dessa sexta-feira (30) que participou da morte do marido.

Mais cedo, a polícia havia pedido à Justiça a prisão de Françoise, do Policial Militar Sergio Gomes Moreira Filho — que confessou o crime — e de um dos dois cúmplices, Eduardo Tedeschi, amigo do PM. O outro suspeito de participar do crime é um primo de Sérgio Moreira.

A polícia ainda não tem todos os detalhes da morte do embaixador. Mas investigações apontam que o assassinato tenha acontecido na casa da sala do casal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Manchas de sangue foram encontradas no local. Só depois, o corpo teria sido removido e queimado com o carro do diplomata.

Para a polícia, Françoise é a mandante do crime e o PM, o executor. A PM também informou que Françoise e o PM confessaram que os dois tinham um caso. O corpo do embaixador foi encontrado carbonizado dentro de um carro.