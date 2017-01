Mulher é espancada pelo marido após ver foto de homem nu no celular

Uma dona de casa, de 36 anos, foi espancada pelo marido, um caminhoneiro, 57, depois de ter visto uma foto de um homem nu no celular da irmã. O caso aconteceu no bairro Industrial, em Viana, no último domingo.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que o marido é ciumento e machista. Segundo ela, o caminhoneiro chegou em casa apresentando sinais de embriaguez e a questionando sobre uma foto de um homem nu que havia no celular da irmã dela.

A dona de casa relatou que a irmã a mostrou a foto dias antes. De acordo com ela, uma vizinha do casal estava na residência, no momento em que irmã da dona de casa mostrou a foto e teria feito fofoca para o caminhoneiro.

A vítima disse que o marido começou a xingá-la e afirmou que aquilo não era foto para “mulher ver”. Em seguida, ela afirmou que o caminhoneiro a ameaçou de morte e a agrediu, além de quebrar a porta da residência.

Após ser agredida pelo marido, ela ligou para Polícia Militar. Segundo ela, o caminhoneiro quebrou o celular e fugiu de casa para não ser preso. Quando a PM chegou, ele não estava na casa.

Os policiais foram embora e, minutos depois, o caminhoneiro voltou para o imóvel e bateu na mulher novamente. Ela correu para a rua, foi até um orelhão para ligar para a polícia.

O caminhoneiro foi atrás dela e a alcançou. Ele jogou a dona de casa no chão e a agrediu mais uma vez. De acordo com ela, ele bateu a cabeça dela perto de um poste, ralou um dos braços dela no chão e, em seguida, segurou no pescoço dela, dizendo que iria matá-la.

A PM chegou. O caminhoneiro e a dona de casa foram conduzidos pelos militares ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Ilha de Santa Maria, em Vitória.

Em depoimento, o acusado negou o crime, mas confirmou que ficou nervoso por conta da foto.

A dona de casa solicitou medida protetiva de urgência contra o acusado, que foi autuado por lesão corporal, ameaça e injúria. O caminhoneiro foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Reportagem de Leone Oliveira