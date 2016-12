Mulher se apresenta à polícia após corpo de marido ser encontrado em caixa

A mulher de Elias Costa, encontrado morto em uma caixa de madeira, se apresentou à polícia na tarde de segunda-feira (26) e confessou ter matado o marido em legítima defesa. O corpo de Elias Costa, 44 anos, foi encontrado no domingo (25) em uma caixa de madeira em sua casa em Pinheiros, após estar desaparecido desde o dia 16 de dezembro.

Segundo a polícia, a suspeita afirmou em depoimento que o casal teve uma briga no dia 16 de dezembro por volta de 23 horas, e para se defender de uma agressão física, ela empurrou Elias, que desequilibrou, caiu e bateu a cabeça em um móvel da sala. Ela afirmou ainda que após constatar que ele estava morto, resolveu colocá-lo na caixa que estava em sua casa.

A mulher contou que percebeu mau cheiro três dias depois e, para não chamar atenção dos vizinhos, jogou cal sobre o corpo e utilizou espumas para vedar a janela e a porta do cômodo na tentativa de evitar que o cheiro se espalhasse.

Em seu depoimento, a mulher disse ainda que fugiu na madrugada do dia 25 para Nanuque, em Minas Gerais, após saber que um vizinho estava desconfiado do desaparecimento de Elias.

“A versão apresentada pela acusada contradiz com alguns pontos das investigações já realizadas que se encontram bastante avançadas e indicam uma suposta premeditação de A.P. na prática do crime. Um dos postos divergentes do depoimento da acusada é o fato dela ter dito que a vítima morreu após bater com a cabeça no móvel, porém o laudo cadavérico indicou que não houve qualquer trauma ou lesão no corpo, o que aumenta a possibilidade de um suposto envenenamento, já ventilado nas investigações”, afirma o titular da delegacia, delegado Dair Oliveira Júnior.

“Pelas contradições apresentadas no depoimento da acusada que afirma ter agido em legitima defesa, vamos realizar algumas diligências e será encaminhado à Justiça. Por não estar em flagrante delito, após prestar esclarecimentos, a acusada foi liberada, conforme é previsto na legislação em vigor” conclui o delegado.