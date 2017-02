Mulheres de PMs desistem de pedir reajuste nos salários

As mulheres dos policiais militares anunciaram nesta segunda-feira (13) que desistiram de pedir reajuste de salário para os PMs. Elas podem deixar a frente dos batalhões e quartéis ainda nesta segunda. “Estamos abrindo mão do reajuste”, afirmou uma das mulheres do movimento, que não quis se identificar. “Vamos passar tudo isso agora em pronunciamento para que a sociedade nos entenda, para que a sociedade veja o outro lado, o nosso lado”.

Em pronunciamento realizado na tarde desta segunda, as mulheres contaram que estão realizando uma nova negociação com o governo estadual. “hoje, nós estamos aqui mais uma vez, tentando uma negociação com o governo. Visando o clamor da população e as condições econômicas limitadas do que o governo estadual já apresentou, pensamos e decidimos abrir mão do reajuste, no momento, por melhores condições de trabalho. Agora é com o governo”, afirmou.

A negociação está sendo intermediada pelas associações de policiais militares, mas os termos não foram divulgados pelas mulheres. “No momento, nós não vamos nos pronunciar em relação a proposta em respeito ao governo, porque a proposta está sendo encaminhada. Ainda iremos aguardar uma resposta do governo”, disse. “As associações estão voltando para negociar com os nossos termos. As associações vão apenas nos representar, porque não temos legitimidade para negociar com o governo”.

“Esperamos uma resposta positiva, assim como a sociedade também espera. Podemos deixar hoje ainda”, afirmou. “No momento que chegar uma resposta positiva, nós desocupamos os batalhões”.