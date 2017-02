Mulheres de PMs e governo estão em reunião

Representantes do movimento de familiares dos policiais militares se reúnem com membros do Governo na tarde desta quinta-feira (9).

A reunião para tentar negociar o fim da paralisação da Polícia Militar (PM), que começou no sábado (4), começou por volta das 14h30. Ela acontece no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória.

Na noite dessa quarta-feira (8), os dois lados se encontraram em uma reunião que durou aproximadamente três horas e foi encerrada sem um acordo.