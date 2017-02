Mulheres de PMs mantêm bloqueio em batalhões nesta manhã de sábado

Apesar do acordo anunciado pelo governo do Estado, mulheres de policiais militares mantêm o bloqueio na porta de vários batalhões na Grande Vitória na manhã deste sábado.

Policiais militares se posicionam para sair, mas as nulheres fecham a saída cantando o hino nacional.

Uma oficial foi ao encontro das mulheres no portão falar com as manifestantes, mas elas ainda se recusam a sair.

Informações: Jéssica Cardoso