Mulheres de policiais não descartam protesto

Representantes das mulheres e dos familiares de PMs vão se juntar nesta quarta-feira (1) para definir a pauta para o início da nova rodada de negociações com o governo do Estado. Elas não descartam novos movimentos em caso de dificuldades nas negociações. “Não pensamos (em paralisação). Se for preciso, podemos protestar de outras formas. Mas acreditamos na postura do governo”, afirmou Bianca Cruz, uma das porta-vozes do grupo.

Na quinta-feira (23), as partes realizam a primeira reunião, na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), em Vitória, às 14 horas. O encontro contará com a presença de órgãos como Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES).

Segundo Bianca Cruz, uma das porta-vozes das mulheres, ter conseguido a revogação das transferências de PMs foi um importante passo inicial. As mulheres acreditam que estabelecer a agenda de reuniões será essencial no processo e a conversa com o governo será positiva. “Essa primeira reunião não fechará tudo. É importante abrir um diálogo para discutir períodos, já que o governo apontou impossibilidade de atender algumas reivindicações de imediato”, disse.

Quando iniciaram o movimento, no último dia 3, as mulheres tinham entre as reivindicações: reajuste salarial de 43%, reposição de perdas inflacionárias dos últimos sete anos; adicional noturno; incorporação de escalas extras ao salário e o fim do revezamento de coletes balísticos.