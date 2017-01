Município do interior abre seleção com 51 vagas na área da saúde

A Prefeitura de Nova Venécia abre processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para a área da Saúde, com salários que chegam a R$ 6.500.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para 51 cargos de níveis médio e superior, que serão acionados de acordo com a necessidade da

administração municipal. Os candidatos selecionados vão atuar com contrato temporário.

Entre as chances de nível médio, há oportunidade para auxiliar de enfermagem, atendente, auxiliar de gestão, assistente de gestão, auxiliar de consultório odontológico, vigilância sanitária, entre

outros.

Já os técnicos podem concorrer às funções de técnico em segurança do trabalho, técnico de enfermagem, técnico de prótese dentária, técnico em laboratório, técnico em imobilização ortopédica, técnico em radiologia, entre

outros.

Os profissionais que têm graduação podem disputar as vagas de médico (psiquiatra, cirurgião geral, neurologista, dermatologista, ortopedista, cardiologista, angiologista, clínico geral, ginecologista, obstetra, pediatra, radiologista, geriatra, endocrinologista), médico veterinário, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, farmacêutico e também enfermeiro.

Os cargos de graduados são para ser exercidos em diferentes cargas horárias, como 12, 20, 24, 30, 40 e 44 horas semanais.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever gratuitamente a partir da próxima terça-feira até o dia 13 de janeiro, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, situada à rua Ibiraçu, número 26, bairro Margareth.

O atendimento acontece das 8 às 10 horas e das 13 às 16 horas.

No ato de inscrição é necessário entregar a ficha de cadastro anexa ao edital da seleção, disponível no site www.novavenecia.es.gov.br.

Também é preciso apresentar cópia de documento de identidade, diploma ou declaração de conclusão do curso, cópia de títulos, declaração de tempo de serviço ou cópia da carteira de trabalho, na função pleiteada; cópia do registro no conselho de classe. A seleção será feita por meio de análise de

título.

O resultado final com a lista de candidatos aprovados será divulgado no dia 10 de fevereiro.