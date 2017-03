Mutirão para vacinar 10 mil contra febre amarela no Kléber Andrade

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica ampliou o número de doses a serem oferecidas nas 19 unidades de saúde que estão realizando a vacinação contra a febre amarela no município.

Serão 150 doses de vacina disponibilizadas em cada unidade nesta sexta-feira (03), das 8 às 12 horas. À tarde, a imunização nas unidades será reservada àquelas de rotina, aplicadas em crianças, adolescentes, adultos e idosos.

No sábado (04), haverá um mutirão de vacinação no Estádio Kléber Andrade, no Bairro Rio Branco, das 8h às 15 horas. Serão oferecidas 10 mil doses de vacina.

É necessário que o morador leve um comprovante de residência, um documento de identidade e o cartão de vacinação, caso o tenha.

As unidades que estarão imunizando contra a febre amarela são: Alto Lage, Bela Aurora, Bela Vista, Cariacica Sede, Graúna, Itapemirim, Itaquari, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Novo Brasil, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha I, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Rio Marinho e Valparaíso. Em Santa Fé, a vacinação será a partir da segunda-feira (6).