“Não faz sentido ter cobrador dentro de ônibus”, diz prefeito de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) quer acabar com todos os cobradores de ônibus, conforme noticiou a Folha de S.Paulo nesta segunda (10). “Não faz sentido, no século 21, preservar cobradores em ônibus. Nenhuma cidade civilizada do mundo tem cobrador dentro de ônibus e isso representa um custo altíssimo, de R$ 800 milhões de reais por ano”, defendeu.

Em São Paulo, o sistema de Bilhete Único, adquirido fora dos ônibus, representa 92% do serviço. Só 8% dos passageiros pagam ao cobrador, segundo a prefeitura.

Ele afirmou que o acordo com as concessionárias é que os cobradores sejam absorvidos em outras funções. “Zero desemprego. Esse é o compromisso. Tenho certeza que as concessionárias vão cumprir. Não serão doidas de descumprir um programa como esse. O principal cliente que elas têm é a Prefeitura de São Paulo”, disse.

Com informações da Folhapress.