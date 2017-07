Nascidos em dezembro podem sacar FGTS inativo a partir deste sábado

A Caixa Econômica Federal abre 31 agências neste sábado (8) no Espírito Santo para pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas à 49.547 trabalhadores. O número representa 8% dos 601 mil beneficiários residentes no Estado.

Ao todo, são mais de R$ 47 milhões de reais disponíveis neste mês para o pagamento do benefício só no Espírito Santo. Os valores serão pagos a trabalhadores nascidos no mês de dezembro. A data prevista para pagamento era o dia 14 deste mês, porém a Caixa decidiu antecipar em seis dias o prazo para atendimento do último lote.

O horário de funcionamento das agências será de 9h às 15h, com atendimento exclusivo para pagamento do FGTS. O Gerente Regional da Caixa no Estado, Fabricio Zouain Miranda, explicou que os trabalhadores terão até o dia 31 de julho para sacar os valores.

“O prazo final está valendo para todos os trabalhadores que têm direito ao saque de contas inativas,

independente do mês de nascimento. E já adianto que não haverá prorrogação de prazos”, afirmou o

gerente.

Do total de 601 mil trabalhadores, 134 mil ainda não sacaram o benefício. De acordo Zouain, o trabalhador que perder o prazo, só poderá sacar o valor das contas inativas quando se aposentar, comprar moradia própria ou se enquadrar nas outras possibilidades previstas nas regras, como ficar pelo menos três anos sem depósito de empregadores no FGTS.

As agências da Caixa também terão o horário de abertura antecipado em duas horas na próxima segunda para pagamento exclusivo de contas inativas. Já nos locais em que os bancos abrem normalmente às 9 horas, as agências vão abrir às 8 horas e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora.

Em todo o País, mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque no último lote, ultrapassando R$ 3,5 bilhões. Até 28 de junho, havia sido registrado o pagamento de mais de R$ 38,2 bilhões, 95,38% do total previsto.

A técnica em segurança do trabalho, Klícia Reis, 32, é uma das beneficiárias do último lote. “Como estamos enfrentando essa crise econômica no País, prefiro pagar contas e guardar o máximo que puder”, afirmou a jovem.

A empresária Karina Silva Melo, de 31 anos é uma das trabalhadoras que têm direito a sacar o Fundo de Garantia a partir de hoje. Ela disse que vai usar o dinheiro para crescimento profissional.

“Trabalho com revenda de produtos nutricionais. Usarei o dinheiro para investimento. Quero aumentar

minha variedade de produtos para oferecer aos clientes”, afirmou.

Karina preferiu não divulgar quanto vai receber, mas afirmou que será o suficiente para organizar sua vida financeira nos próximos meses. O valor vem de um acumulado de cinco anos de trabalho. “Foi muito bom ter essa oportunidade de sacar esse valor. Caso contrário, seria muito difícil ter acesso a esse dinheiro”, ressaltou Karina.

Reportagem de Milena Martins publicada no jornal A Tribuna deste sábado.