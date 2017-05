Natália Gaudio torce pé e se despede da Copa do Mundo

Primeiramente quero agradecer a preocupação de todos comigo! Muito obrigada por todas as mensagem de apoio e de carinho. Hoje passei um momento muito difícil, logo depois da minha estreia com o aparelho bola, minutos antes de entrar para competir o arco tive uma torção no pé! Em questão de segundos você vê toda sua preparação, dedicação e esforço irem por água a baixo… Mas depois de muita reflexão, me lembro que nada acontece por acaso, tudo está nos planos de Deus. Pode ser que hoje não consigamos entender esse plano, mas no futuro tudo se encaixa! Foi uma oportunidade incrível fazer esse estágio de treino aqui na Bulgária, graças aos meus patrocinadores e todas as pessoas que colaboraram. Ainda pude fazer minha tão esperada estréia, sai super feliz da quadra, mas infelizmente não pude continuar como eu gostaria! Mesmo assim, procuro sempre enxergar o lado bom de todas as coisas. Todos os momentos ruins que passamos servem para nos fortalecer e nos trazer algum aprendizado, afinal, Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados! Já passei por momentos muito piores e nada foi capaz de me abalar, não vai ser dessa vez que vou desanimar nem desistir! Pois cada vez que eu cai, eu levantei muito mais forte. Em 2009 passei por situação muito parecida, quando rompi os ligamentos do pé na véspera de uma competição, foi uma das piores sensações que já vivi, achei que nunca conseguiria voltar ao meu ritmo de treinos, pois a recuperação seria longa. Mas foi também a fase mais decisiva da minha vida, um divisor de águas na minha carreira, tempo de renovação e principalmente de amadurecimento e crescimento. Tenho certeza que se não tivesse passado por tudo isso, não teria chegado até aqui! Então, agora é o momento pra mais uma vez renovar, crescer e me fortalecer! Quero tranquilizar a todos, pois já estamos providenciando a mudança das passagens para retornar ao Brasil, por que preciso fazer mais exames e iniciar minha recuperação pois temos muitos desafios pela frente, e se Deus quiser vou estar 100% em breve. Agora estou com o pé imobilizado, já medicada e fazendo repouso total! Deus está cuidando de tudo! Obrigada a todos e logo darei mais notícias! 🙏🏼

