Navio-escola aberto à visitação em Vitória

Neste sábado (7) e domingo (8), os capixabas podem visitar o navio-escola Brasil da Marinha do Brasil no Porto de Vitória. O navio estará aberto para visitas das 14 às 17 horas.

A entrada para os visitantes é gratuita, e deve ser feita pela portão principal, em frente ao Palácio Anchieta.

O navio-escola foi construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro em projeto desenvolvido pela Diretoria de Engenharia Naval, órgãos da Marinha do Brasil. Ele começou a ser construído em setembro de 1981, e sua primeira viagem ocorreu em 23 de setembro de 1983, sendo incorporado à Marinha em agosto de 1986.

O navio chega ao Porto nesta sexta-feira (6) e fica até a segunda-feira (9). A estadia no Estado é parte da comissão de passagem de função à nova tripulação do navio antes de realizarem a 31ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM), de 23 de julho a 17 de dezembro. A viagem tem o propósito de complementar a formação dos futuros Oficiais da Marinha com ênfase na experiência prática, aprimorar a formação profissional e cultural, e representar o país nos portos a serem visitados.

A nova tripulação terá aula prática de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, bem como é conduzida a importante fase de adaptação à vida de bordo. O navio vai passar por 17 portos em 16 países, entre eles, Alemanha, Países Baixos, Colômbia, Espanha e Estados Unidos.