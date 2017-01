Neymar e Bruna Marquezini passam réveillon juntos

Os boatos de que o jogador de futebol Neymar Júnior e a atriz Bruna Marquezine parecem ser verdadeiros. Além de passarem a virada de ano juntos, neste domingo (1), o atleta publicou uma foto que aparenta encerrar as especulações: na imagem compartilhada na sessão “stories” de seu Instagram, a jovem aparece beijando Neymar na testa e, ao lado, está um desenho de um coração.

Outra foto que confirma a reaproximação do casal foi publicada por Angélica. No clique, Neymar e Marquezine aparecem abraçados ao lado da apresentadora com o marido Luciano Huck, Bruninho, Danid Brasil, Rafael Zulu e esposa, Thiaguinho, Fernanda Souza, além de Gabriel Medina e a namorada.

“Sobre ontem…, boas energias!”, escreveu Angélica na legenda publicada em sua conta no Instagram.

