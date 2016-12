Neymar publica foto com Bruna Marquezine

Uma foto de Bruna Marquezine ao lado de Neymar reacendeu os rumores de que o casal teria reatado. O jogador publicou a imagem na madrugada desta quinta-feira (22) em sua conta no Snapchat.

Os dois aparecem fantasiados na foto para a festa de aniversário de Gabriel Medina. Bruna se vestiu de Mulher-Gato, com um cordão com o símbolo do Batman, enquanto o jogador estava vestido como o homem-morcego. Durante a noite, o jogador teria ainda invadido um vídeo em que a atriz era gravada.

Neymar está no Brasil para participar de um jogo beneficente nesta quinta promovido por Robinho e ele. O jogo entre Ousadia e Pedalada acontece no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O jogador também publicou fotos com amigos, como o cantor Thiaguinho, o jogador de vôlei Bruninho e o aniversariante, o surfista Gabriel Medina.