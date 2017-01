Neymar quer assumir que reatou o namoro com Bruna Marquezine, mas a atriz é contra. Segundo contou um amigo, a jovem tem pedido para o atacante do Barcelona esperar para tornar pública a reconciliação.

Eles posaram juntos pela primeira vez nesta nova fase do relacionamento no final do ano passado, antes de curtirem a festa de Gabriel Medina.