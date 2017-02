Prefeitura diz que vai descontar faltas de Neymara

Neymara Carvalho, assessora especial da Prefeitura de Vila Velha, vai ter dias descontados de seu pagamento, segundo informou a prefeitura de Vila Velha. A bodyboarder teria viajado sem comunicar ao prefeito Max Filho..

Neymara assumiu o cargo na Prefeitura, mas havia combinado com o prefeito Max Filho que avisaria quando viajasse para disputar alguma competição. Nessas situações, segundo assessoria da prefeitura, o prefeito a exoneraria e a recontrataria a cada competição. No entanto, a viagem ao Rio de Janeiro nos últimos dias não foi comunicada. Neymara alegou ter tido compromissos pessoais de última hora e precisou viajar.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Vila Velha, “o combinado entre a bodyboarder Neymara Carvalho e o prefeito de Vila Velha, Max Filho, é que sempre que ela precisar se afastar da administração por motivos pessoais ou profissionais (disputa de competições), ela informará ao Executivo Municipal para que seja providenciada a sua exoneração. A atleta será renomeada ao voltar à ativa na Prefeitura”.

A Prefeitura informou ainda que no caso desse afastamento, a bodyboarder não comunicou a tempo, “de modo que não estava autorizada a faltar ao trabalho”. “Por este motivo, terá seus dias de ausência descontados de seu contra-cheque”, diz nota da PMVV.