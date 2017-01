Nível dos rios volta a cair na Grande Vitória

Enquanto o sol forte dos últimos dias no Estado tem deixado quem está de férias animado, as altas temperaturas e a estiagem acendem o sinal de alerta para a falta de água: o nível dos rios que abastecem a Grande Vitória voltou a cair.

Para representantes das Bacias Hidrográficas dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitória, apesar da vazão não ter chegado ao nível crítico, a falta de chuva faz com que a situação seja preocupante.

Entre setembro e novembro do ano passado, bairros da Grande Vitória tiveram o abastecimento racionado pela Cesan, quando a vazão chegou a níveis muito baixos.

No dia 12 dezembro, a situação no Rio Jucu já era bem diferente após fortes chuvas. A vazão chegou a ser superior a 60 mil litros por segundo. Mesmo assim, nessa quinta-eira (5), menos de um mês depois, estava em 9.418 l/s. O nível crítico é 5.292 l/s.

O secretário executivo do Comitê da Bacia do Rio Santa Maria da Vitória, Wagner Ponciano, salientou que no momento a vazão do rio, que está em 6.145 l/s, ainda é confortável. “Mesmo assim, preocupa por não estar chovendo como deveria nessa época.”

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que, apesar das recentes chuvas, o cenário de atenção continua. “Se o Estado ficar novamente sem chuvas por um longo período, as vazões dos rios podem diminuir e voltar ao nível crítico”, informou a Agerh por meio de nota.

