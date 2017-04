No Maracanã, Tite recebe pedido de torcedor do Flamengo para convocar Pará

O técnico da seleção brasileira segue sua rotina de acompanhar jogos importantes no estádio. Neste domingo, Tite já marca presença no Maracanã, onde vai seguir de perto o primeiro jogo da final entra Flamengo e Fluminense.

Ao chegar no estádio, o treinador recebeu um pedido inusitado. Ao passar por um torcedor do Flamengo, Tite escutou algo que o surpreendeu: “Convoca o Parazinho, está voando”, disse o flamenguista. Um amigo completou: “Dunga nunca mais”. O treinador da seleção brasileira mostrou-se surpreendido com a manifestação, deu um sorrido amarelo e fez um sinal de positivo para a dupla.

Em seguida, Tite seguiu para o saguão do elevador e subiu para o camarote onde acompanhará o clássico. A assessoria do treinador avisou que ele não concederia entrevista neste domingo (30). Apesar do pedido do torcedor, a possível contratação de Pará é algo bem distante.

Dois jogadores têm sido frequentemente convocados por Tite para a lateral direita: Daniel Alves e Fagner. Na ausência de um dos dois, Fabinho (Mônaco-FRA), Mariano (Sevilla-ESP) e até Marcos Rocha já foram lembrados.

Folha Press