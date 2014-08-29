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Dry Bones[ドライボーンズ] マフラー School Muffler スクールマフラー DN-208 Dry Bones(ドライボーンズ) スクールマフラー DN-208 !!


2017-01-12

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メーカー価格 5,900円（消費税込）
販売価格 5,310円（消費税込）
割引: 10%OFF




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Dry Bones(ドライボーンズ)
スクールマフラー DN-208 !!











　◆商品説明◆
ドライボーンズ(Dry Bones)のスクールマフラー"School Muffler"です。

イギリスやアメリカの伝統校に見られる、スクールマフラーを基にデザインしたマフラーです。正式なものはラインの本数や配色によって、それぞれのスクールが区別出来ていたそうです。

素材は、保温性に優れたウールフラノ地を使用し、肌触りが良く、厳しい冬の寒さから首回りを保護してくれます。センター部分のラインは地色と色違いの共生地を、サイドのラインはグログランテープを使用し、表情のあるデザインになっています。
また、裏面は無地になっている為、その日のコーディネイトに合わせて、リバーシブルで使用することが出来ます。

カラーは左からネイビー、ワイン、ブラック、グレーです。

◆素材：ウール90％、ナイロン10％
◆サイズ：Free（長さ約176cm×幅約20cm）

【サイズの目安(cm)】
サイズFree
長さ(約cm)176
幅(約cm)20
★表示サイズに多少の誤差がある場合がございます。
予めご了承ください。




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。［提出期限：9月3日（土）］

推薦会議の結果については郵送で連絡します 。

 

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