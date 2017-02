Nota que circula nas redes sociais é falsa, mas Sindirodoviários não descarta paralisação

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Edson Bastos, informou que é falsa a nota que está circulando nas redes sociais sobre paralisação total dos ônibus a partir da meia noite.

“Alguém criou essa nota e está divulgando, mas ela é não é verdadeira. Não partiu do sindicato. Os rodoviários estão preocupados, trabalhando com medo e sofrendo assaltos, mas não podemos fazer uma paralisação dessa forma”, afirmou Bastos.

O Sindirodoviários vai definir nesta segunda-feira (6) o que será feito nos próximos dias. “Amanhã vamos nos reunir com o jurídico do sindicato para definirmos o que será feito a partir de terça-feira. Se o policiamento não voltar, não dá para trabalhar, mas vamos fazer de uma forma legal para que a sociedade não seja pega de surpresa”, concluiu.

Edson explicou ainda que o itinerário dos ônibus que atendem ao bairro Feu Rosa, na Serra. “Desde ontem os ônibus não estão indo lá dentro. Foi a própria população que avisou para o carro não entrar porque está havendo um confronto lá e pessoas já morreram.”