Nova ciclovia e menos vagas para carros na Rio Branco

Saem os carros estacionados, entram as bicicletas. É o que vai acontecer na avenida Rio Branco, no trecho da Praia do Canto, em Vitória.

Nos planos da prefeitura para execução no início de 2018, a ciclovia, com cerca de 2 quilômetros de extensão, vai acabar com as vagas de estacionamento no sentido Ponte Ayrton Senna-Reta da Penha.

O projeto prevê a instalação da faixa para ciclistas ao lado do canteiro central. Para que isso seja possível sem diminuir uma faixa da via, o espaço atualmente ocupado por estacionamento rotativo será retirado. A obra custará R$ 2 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“O projeto está pronto. A expectativa é assinar o contrato com o BID em agosto. Queremos abrir a licitação ainda neste ano para que as obras comecem no início de 2018”, afirmou a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

No trecho da avenida Rio Branco em Santa Lúcia, a ciclovia será no espaço ocupado pelo canteiro central, que é maior que o da Praia do Canto e não tem árvores.

Reportagem: Rafael Gomes