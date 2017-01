Nova rodovia federal para ligar João Neiva a Guarapari

Uma nova rodovia federal deverá ligar as regiões Norte e Sul do Espírito Santo. O estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental foi autorizado na terça-feira (3) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília, para a superintendência regional do Espírito Santo.

A previsão é que o estudo para elaboração do projeto do Arco Rodoviário de Vitória seja iniciado em fevereiro, com conclusão até o fim do primeiro semestre, e aprovação no segundo semestre deste ano.

O trecho vai começar em João Neiva, margeando as cidades de Ibiraçu, Fundão, Cariacica e Viana, até o trevo de Guarapari, sem passar pela Grande Vitória, e a previsão é que ele tenha cinco túneis. Serão aproximadamente 110 km de rodovia, uma redução de cerca de 40 km, visto que atualmente a ligação das duas regiões, que é feita pela BR-101, é de 150 km, e passa pela região metropolitana.

O objetivo do estudo é avaliar a necessidade da obra e a possibilidade de construção de túneis, condições de execução, possibilidade de concessão, estimativa de custos, entre outros aspectos. A intenção do arco é retirar, em definitivo, todo o tráfego de passagem do Estado da região metropolitana.

Sobre a operação da rodovia, há uma expectativa de que seja concedida à iniciativa privada, possivelmente à atual concessionária da BR-101, a Eco101.

A concessionária informou, em nota, que não irá se manifestar sobre o assunto, e esclareceu que o contrato de concessão diz respeito apenas sobre a administração do trecho da BR-101/ES/BA, de Mucuri, na Bahia, até Mimoso do Sul, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.

Para especialistas, a abertura de novas rodovias é sempre boa para o desenvolvimento do Estado. A engenheira de Transportes Gesiane Silveira Pereira destacou que a obra é válida, pois retira da região metropolitana parte do fluxo de veículos, melhorando o trânsito na região. “Mas é preciso saber se há demanda que justifique um investimento como esse.”

O consultor e projetista de obras de infraestrutura, professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da UCL, RodrigoMachado, acredita que a rodovia poderá atender o tráfego de longa distância e os municípios que estão fora da Grande Vitória.

