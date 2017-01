Novo comandante da Polícia Militar defende lei mais dura

Enfoque contra os crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, e manutenção da redução dos índices de homicídios pelo oitavo ano seguido.

Esses são os objetivos do novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Laércio Oliveira.

O oficial, que está à frente do Policiamento Ostensivo Metropolitano, assume o posto no próximo dia 16, no lugar do coronel Marcos Antonio Souza do Nascimento, que irá para a subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

O militar disse que houve a redução de 15% dos homicídios em 2016 no Estado. Em 2015, foram 1.391 assassinatos e, em 2016, os números devem ficar próximos a 1.180 — dados oficiais vão ser divulgados na manhã de hoje pelo secretário André Garcia.

O coronel defende ainda que é preciso haver uma legislação mais forte para punir adolescentes infratores e o trabalho da PM ser ainda mais efetivo. “Menores furtam, porque sabem que não vão ser presos”, disse.

Leia a entrevista com o novo comandante da PM na edição desta terça-feira (03) do Jornal A Tribuna.