Número de mortes no trânsito diminui em Vitória, segundo Secretaria de Saúde

O número de óbitos em acidentes de trânsito em Vitória caiu em 2016, de 82, em 2015, para 62. O número de óbitos de moradores da capital no trânsito também diminuiu, de 37 para 28. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (3) pela Coordenação de Informação da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Segundo os dados, em 2013 ocorreram 23 mortes de pedestres vítimas de veículos. Em 2016, foram 10 mortes. Em 2015, 10 ocupantes de veículos morreram vítimas de acidente de carro. Já no ano passado, foram 8 vítimas.

Os números foram divulgados em busca de conscientização da população para um trânsito mais humano, neste mês de maio em que acontece a campanha Maio Amarelo.

De acordo com levantamento da Subcomissão de Análise de Dados dos Acidentes Graves e Fatais do Programa Vida no Trânsito, as principais causas de acidentes no trânsito são excesso de velocidade, atitude imprudente do pedestre e direção perigosa do motociclista. A coordenadora municipal do programa destaca que os mais vulneráveis no trânsito são os pedestres.

“As lesões causadas pelo trânsito são um problema de saúde pública que podem ser previstas e prevenidas por intervenções de segurança no trânsito e uma maior conscientização dos motoristas e pedestres. Uma análise racional dos fatores de risco e das causas das colisões entre veículos, além de atropelamentos, é fundamental para subsidiar intervenções intersetoriais que previnam os acidentes, bem como suas consequências, que são as lesões e as mortes”, afirma Jacira dos Anjos Pereira.