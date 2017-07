O que é a faixa verde pintada no asfalto em Vitória?

Nova pintura faz parte de uma alteração no trânsito que já começa a valer amanhã.

Uma imagem circulando pelas redes sociais na manhã deste sábado (22) intrigou internautas. “O que seria essa linha verde, pintada pela Prefeitura de Vitória nessa madrugada?”, questionaram.

A resposta é uma mudança no trânsito que cria uma faixa exclusiva para ônibus no acesso à Terceira Ponte, em Vitória. A pintura foi feita na avenida Desembargador Santos Neves, viabilizando o acesso a rua Duckla de Aguiar.

Os motoristas devem ficar atentos pois a nova sinalização já começa a valer neste domingo (23). As faixas verdes que foram pintadas nessa madrugada delimitam o espaço que deverá ser utilizado apenas por transportes coletivos.

“Nossa prioridade é o transporte público, uma vez que ele transporta cerca de 60% das pessoas nos horários com mais fluxo. Além disso, é muito mais sustentável que o transporte individual. Por isso, o nome do projeto é Linha Verde, para lembrar que ao investirmos no transporte público, estamos investindo também no meio ambiente e no desenvolvimento sustentável da cidade”, explica o secretário da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Tyago Hoffmann.