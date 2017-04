Oficinas de informática e teatro de graça para jovens

Jovens moradores de Vitória de 14 a 29 anos poderão, gratuitamente, aprender teatro, informática, grafite, fotografia e danças como forró e breaking e capoeira no Centro de Referência da Juventude (CRJ).

As inscrições começam na próxima terça-feira (2) e terminam na sexta-feira (5). Quem quiser se inscrever deve levar ao local, na Ilha de Santa Maria, a carteira de identidade ou documento de identificação com foto e também um comprovante de residência.

Para a coordenadora de Políticas para a Juventude, Aline Passos de Oliveira, as atividades são importantes para promover a inclusão social desses jovens, além de despertá-los para possibilidades e perspectivas de vida.

“Durante as oficinas, descobrimos talentos e identificamos diversas situações que podem ser encaminhadas para nossa rede de serviços”, disse.

Já para o educador social Geovanni Lima, que atua no CRJ, o trabalho desenvolvido no espaço tem caráter socioeducativo, totalmente inclusivo, com o intuito de proporcionar, além do conhecimento, o convívio entre os jovens e a troca de experiências e conhecimento.

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3132-4042.

Reportagem: Rayza Fontes