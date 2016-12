Quem passou pela Avenida Jerônimo Monteiro no final da tarde de domingo(25) encontro congestionamento e um poste caído no meio da pista. O motorista do ônibus da linha 121, sentindo Jardim Camburi/Mário Cypreste alegou que passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu no poste.

Ninguém se feriu gravemente e a Guarda Municipal isolou a área.

Mais informações estão sendo apuradas.