Ônibus brasileiro tomba na Argentina e deixa pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram em um acidente com um ônibus que levava turistas brasileiros em uma rodovia da Argentina nesta terça-feira (27). Outras 15 pessoas teriam ficado feridas, segundo o jornal argentino Clarín.

O ônibus da empresa RDM Turismo tombou perto da cidade de San José, na Província de Entre Ríos. O veículo saiu do Rio Grande do Sul com destino a Buenos Aires. O dono da empresa, Venâncio Soares informou que haviam 50 pessoas no ônibus, incluindo dois motoristas e um guia.

Segundo o empresário, o acidente ocorreu a cerca de 200 quilômetros da fronteira com o Brasil. Os turistas eram de Porto Alegre e Novo Hamburgo.

O Departamento de Bombeiros de San José informou que ainda não é possível determinar a causa do acidente.