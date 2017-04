Ônibus começam a circular na Grande Vitória

Ônibus do Sistema Transcol começam a ser vistos circulando na Grande Vitória. Pelo menos um ônibus foi visto em Vitória.

Outros veículos teriam passado pelo Terminal de Jardim América, mas o terminal ainda está fechado, assim como os demais da Grande Vitória.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, afirmou na noite de quinta-feira (27) que os rodoviários cumpririam a liminar que determinou a circulação de 50% da frota. No entanto, rodoviários que tentaram circular não teriam conseguido deixar as garagens na manhã desta sexta-feira (28) ou ficaram retidos nas interdições. Há relatos de internautas de veículos que tiveram pneus furados para não circularem.

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) não informou quantos ônibus estão circulando.