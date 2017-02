Ônibus começam a ir para as garagens

Os ônibus municipais e do Sistema Transcol param de rodas na Grande Vitória a partir de 16 horas desta segunda-feira (6) pela insegurança nas ruas com a falta de policiamento devido ao movimento de familiares de policiais militares.

No entanto, usuários do transporte público reclamaram que algumas linhas de ônibus estão passando sem parar em pontos. No Terminal de Laranjeiras, na Serra, os ônibus estariam apenas desembarcando passageiros e seguindo para as garagens.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodovíarios), Edson Bastos, afirma que o pedido do sindicato é que até as 16 horas as linhas levem “todo mundo para casa”. Bastos destaca que os ônibus devem circular normalmente até o horário combinado.

Segundo o presidente do Sindirodoviários, as linhas que circulam em São Pedro não estão chegando à região, pois estão sendo mandados voltar na altura da Faesa. Desde sábado (4), linhas não circulam na região de Feu Rosa, na Serra.

Bastos destaca ainda que a circulação de ônibus na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, está com dificuldade.

O presidente do sindicado destacou que na terça-feira (7) se houver polícia nas ruas, os ônibus vão rodar. “Não vamos trabalhar sem segurança. Não vou esperar acontecer algo de pior com rodoviário para fazer alguma coisa”, disse.