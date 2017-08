Ônibus é incendiado em Cariacica

Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado no bairro Santo Antônio, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (10).

O motorista contou a um representante do Sindicato dos Rodoviários que por volta das 8h10, quando ele estava estacionando o coletivo no ponto final do bairro, três homens se aproximaram em um Fiat Uno e anunciaram que iam colocar fogo no ônibus. Eles disseram que o motivo era a prisão de comparsas.

Eles ordenaram que o motorista e a cobradora recolhessem seu pertencerem e saíssem do coletivo e em seguida iniciaram o incêndio. Não havia passageiros no ônibus e ninguém ficou ferido.

Segundo Sindirodoviários, o coletivo ficou completamente destruído. O ônibus fazia a linha 787 (Santo Antônio – Terminal de Jardim América).

Reportagem: Keyla Cezini