Ônibus estão circulando na Grande Vitória

Os ônibus estão circulando normalmente na Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (6).

Apesar dos boatos que se espalharam pelas redes sociais nesse domingo (5), os rodoviários não pararam as atividades, mas admitem que podem fazer isso nos próximos dias caso o Estado continue sem policiamento. Uma nota falsa já tinha sido desmentida pelos rodoviários nesse domingo.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Edson Bastos, informou que a categoria se reúne nesta segunda para definir o que será feitos nos próximos dias.

“Amanhã (segunda) vamos nos reunir com o jurídico do sindicato para definirmos o que será feito a partir de terça-feira (7). Se o policiamento não voltar, não dá para trabalhar, mas vamos fazer de uma forma legal para que a sociedade não seja pega de surpresa”, disse.