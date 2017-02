Ônibus incendiados e arrastão na Reta da Penha

O clima de medo que tomou conta do Estado devido ao protesto que deixou as ruas sem policiais militares prosseguiu durante a noite e avança pela madrugada. Em toda a Grande Vitória há notícias de crimes e violência.

Em Manguinhos, na Serra, ônibus foram incendiados. Ainda não há confirmação de feridos graves. Na Reta da Penha houve arrastão em ponto de ônibus.

Mais cedo, o Sindirodoviários negou nota que circulava na internet sobre uma suposta paralisação dos ônibus, mas não descartou que essa medida fosse tomada depois de avaliações da situação.

Um dos momentos mais dramáticos da noite aconteceu no shopping Mestre Álvaro, na Serra. Um arrastão nas ruas próximas fez com que um homem ensanguentado invadisse o shopping. Houve pânico e correria. Comerciantes fecharam as portas das lojas.

Por segurança, a direção decidiu antecipar o fechamento geral do shopping. Ainda não há uma definição sobre como será o funcionamento nesta segunda-feira.