Ônibus não circulam na Grande Vitória

Apesar da determinação da Justiça de que 50% da frota de ônibus que atende a Grande Vitória fosse para as ruas nesta sexta-feira (28), não há coletivos circulando na região metropolitana nesta manhã.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, no início do dia alguns coletivos deixaram as garagens, mas, ao passar por pontos de bloqueio, cerca de cinco ônibus foram atingidos por pedras ou tiveram os pneus furados. Diante disso, as empresas pediram que os coletivos voltassem para as garagens.

Reportagem: Keyla Cezini