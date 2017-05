Ônibus terão letreiros com aviso sobre assaltos

Ônibus municipais de Vitória deverão ter instalados, em um prazo de 60 dias, dispositivos que alertem sobre crimes que ocorram no interior dos veículos. A lei 9.139/2017, publicada nessa terça-feira (2), no Diário Oficial Legislativo da Câmara Municipal de Vitória, prevê que as empresas adotem o “botão do pânico” nos coletivos.

O prazo para instalação já está correndo e a nova regra veio após a Prefeitura de Vitória perder o prazo para se pronunciar a respeito da nova lei, enviada ao Executivo Municipal, no dia 29 de março, segundo a Câmara dos Vereadores.

A lei de autoria do vereador Denner Januário da Silva, o Denninho, prevê que esse dispositivo esteja acessível para motoristas, cobradores e passageiros.

O dispositivo será integrado aos painéis digitais exteriores do ônibus (na parte frontal e traseira dos veículos). Ao ser acionado, o letreiro exibirá a seguinte mensagem: “Socorro. Assalto – Ligue 190”.

No total, são 250 ônibus municipais que atuam em 57 linhas que devem receber os dispositivos. Os dados relativos à frota são da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.

Em relação ao uso do botão do pânico por usuários, o vereador disse que os dispositivos podem ficar em vários locais nos ônibus, mas quem define é a prefeitura.