Operação Arremate: prefeito de Jaguaré é afastado do cargo por 90 dias

O prefeito de Jaguaré e cinco servidores municipais foram afastados de suas funções por 90 dias pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que nesta terça-feira (11) deflagrou a Operação Arremate por meio da Procuradoria de Justiça Especial e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

A operação investiga, desde junho de 2016, fraudes em licitações e em processo seletivo para contratação de servidores públicos no município. De acordo com o MP-ES, a investigação também aponta outras irregularidades, que, em tese, configuram organização criminosa dirigida à prática de crimes relacionados a fraudes em certames de interesse público.

Com base em investigações preliminares e interceptações telefônicas, autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), foram deferidos e estão sendo cumpridos 29 mandados de buscas e apreensão e 15 mandados de condução coercitiva de servidores do município de Jaguaré e de empresários, dentre outras medidas.

Estão participando da operação o procurador de Justiça responsável pela investigação, dez promotores de Justiça, servidores do Ministério Público e 36 policiais militares Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

A maioria dos mandados de busca e de condução já foi cumprida. Os conduzidos estão sendo encaminhados para o Gaeco-Norte, na sede da Promotoria de Justiça de Linhares, onde estão sendo interrogados pelos promotores e procurador de Justiça responsáveis pelas investigações.

Até o momento foram apreendidos diversos aparelhos de telefones celulares, notebooks e documentos.