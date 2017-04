Operação contra fraudes em postos de combustíveis da Grande Vitória

A Polícia Civil e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciaram uma operação na manhã desta terça-feira (11) de fiscalização de controle de qualidade e quantidade de combustíveis vendidos em 20 postos de gasolina da Grande Vitória.

A operação conta com a participação da perícia criminal e equipes da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Superintendência de Ação Estratégica Operacional (Saeo), da Superintendência de Polícia Prisional (SPP), da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), além de outras delegacias especializadas. Fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo também participam da ação.

